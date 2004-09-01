Menu
Season premiere 1 September 2004
Production year 2004
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
В 1 сезоне сериала «Зоопарк в обувной коробке» девочка Марни отмечает свой одиннадцатый день рождения. Она все еще верит в сказки, но почти не имеет друзей среди сверстников. На праздник она заходит в свою любимую лавку со старыми предметами, и продавец делает ей неожиданный подарок. Он отдает Марни старинную и пыльную обувную коробку, полную статуэток животных. Каково же оказывается удивление героини, когда звери оживают и начинают разговаривать с ней. Они представляются проклятыми учениками могущественного колдуна и просят девочку помочь им снять заклятье. Но теперь ей, как и им, грозит опасность.

6.5
Rate 12 votes
6.7 IMDb

The Magic Is Awakened
Season 1 Episode 1
1 September 2004
Friend or Foe?
Season 1 Episode 2
28 September 2004
Echoes of the Past
Season 1 Episode 3
5 October 2004
A Guide for the Perplexed
Season 1 Episode 4
12 October 2004
The Inner Sanctum
Season 1 Episode 5
19 October 2004
A Strange Birthday Party
Season 1 Episode 6
26 October 2004
A Little Knowledge
Season 1 Episode 7
2 November 2004
Mother's Footsteps
Season 1 Episode 8
9 November 2004
Where the River Flows
Season 1 Episode 9
16 November 2004
Sign of the Unicorn
Season 1 Episode 10
23 November 2004
The Solving of the Riddle
Season 1 Episode 11
30 November 2004
Los Contrarios
Season 1 Episode 12
7 December 2004
The Day of Reckoning
Season 1 Episode 13
14 December 2004
