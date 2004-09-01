В 1 сезоне сериала «Зоопарк в обувной коробке» девочка Марни отмечает свой одиннадцатый день рождения. Она все еще верит в сказки, но почти не имеет друзей среди сверстников. На праздник она заходит в свою любимую лавку со старыми предметами, и продавец делает ей неожиданный подарок. Он отдает Марни старинную и пыльную обувную коробку, полную статуэток животных. Каково же оказывается удивление героини, когда звери оживают и начинают разговаривать с ней. Они представляются проклятыми учениками могущественного колдуна и просят девочку помочь им снять заклятье. Но теперь ей, как и им, грозит опасность.