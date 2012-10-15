Menu
Switch 2012, season 1

Switch season 1 poster
Switch
Switch 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 15 October 2012
Production year 2012
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Switch" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Ведьмы четырех стихий» события разворачиваются в современной столице Великобритании. В центре Лондона живут четыре подруги-студентки. Грейс, Стелла, Джуди и Ханна знают друг друга много лет, но для них всех становится сюрпризом то, что они обладают магическими силами. Обнаружив старинную книгу заклинаний, они случайно призывают удивительные мистические способности. Каждой из них становится подвластна одна из природных стихий: Земля, Вода, Огонь и Воздух. А вместе девушки – всесильный ковен, способный наворотить немало проблем, если пользоваться магией необдуманно.

Series rating

6.4
Rate 13 votes
6.7 IMDb

"Switch" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Witches of Camden
Season 1 Episode 1
15 October 2012
Hexed
Season 1 Episode 2
22 October 2012
Love is in the Air
Season 1 Episode 3
29 October 2012
The Anniversary
Season 1 Episode 4
5 November 2012
Help!
Season 1 Episode 5
12 November 2012
Summer Solstice Showdown
Season 1 Episode 6
19 November 2012
TV series release schedule
