В 1 сезоне сериала «Ведьмы четырех стихий» события разворачиваются в современной столице Великобритании. В центре Лондона живут четыре подруги-студентки. Грейс, Стелла, Джуди и Ханна знают друг друга много лет, но для них всех становится сюрпризом то, что они обладают магическими силами. Обнаружив старинную книгу заклинаний, они случайно призывают удивительные мистические способности. Каждой из них становится подвластна одна из природных стихий: Земля, Вода, Огонь и Воздух. А вместе девушки – всесильный ковен, способный наворотить немало проблем, если пользоваться магией необдуманно.