Wahl Street 2021 - 2022 season 1

Wahl Street
Season premiere 15 April 2021
Production year 2021
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 30 minutes
"Wahl Street" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Уол-стрит» в центре событий оказывается успешный бизнесмен, актер и семьянин Марк Уолберг, который управляет своими растущими бизнес-предприятиями в соответствии со строгим графиком съемок. Много лет ему приходится существовать в режиме многозадачности, однако благодаря своему упорству, стратегическому мышлению и целеустремленности герою покоряются любые высоты, за что бы он ни взялся. Правда, порой совмещать деятельность бизнес-магната с работой над очередным кинопроектом нелегко. Кроме того, Марку нужно находить время, чтобы проводить его с семьей.

Series rating

5.9
Rate 13 votes
6.1 IMDb

"Wahl Street" season 1 list of episodes.

Season 1
Season 2
Start Up
Season 1 Episode 1
15 April 2021
ROI, Oh My
Season 1 Episode 2
15 April 2021
Cash Flow & Tell
Season 1 Episode 3
15 April 2021
Lock Down & Out
Season 1 Episode 4
15 April 2021
Capital Pains
Season 1 Episode 5
15 April 2021
Let's Do Launch
Season 1 Episode 6
15 April 2021
