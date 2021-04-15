В 1 сезоне сериала «Уол-стрит» в центре событий оказывается успешный бизнесмен, актер и семьянин Марк Уолберг, который управляет своими растущими бизнес-предприятиями в соответствии со строгим графиком съемок. Много лет ему приходится существовать в режиме многозадачности, однако благодаря своему упорству, стратегическому мышлению и целеустремленности герою покоряются любые высоты, за что бы он ни взялся. Правда, порой совмещать деятельность бизнес-магната с работой над очередным кинопроектом нелегко. Кроме того, Марку нужно находить время, чтобы проводить его с семьей.