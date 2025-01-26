В 1 сезоне сериала «Ватсон» в центре событий оказывается врач Джон Ватсон. Действие разворачивается через год после смерти его друга и по совместительству знаменитого детектива Шерлока Холмса, убитого их заклятым врагом Мориарти. Ватсон возвращается к своему истинному предназначению – помогать больным. Теперь он руководит медицинской клиникой и занимается лечением редких заболеваний. Ватсон больше не расследует преступления, предпочитая посвящать себя раскрытию медицинских тайн. Ему удастся спасти немало жизней. Но при этом гениальный преступник Мориарти не сказал последнего слова.