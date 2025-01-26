Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Watson 2025, season 1

Watson season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Watson Seasons Season 1
Watson
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 26 January 2025
Production year 2025
Number of episodes 13
Runtime 13 hours 0 minute
"Watson" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Ватсон» в центре событий оказывается врач Джон Ватсон. Действие разворачивается через год после смерти его друга и по совместительству знаменитого детектива Шерлока Холмса, убитого их заклятым врагом Мориарти. Ватсон возвращается к своему истинному предназначению – помогать больным. Теперь он руководит медицинской клиникой и занимается лечением редких заболеваний. Ватсон больше не расследует преступления, предпочитая посвящать себя раскрытию медицинских тайн. Ему удастся спасти немало жизней. Но при этом гениальный преступник Мориарти не сказал последнего слова.

Series rating

0.0
Rate 2 votes

Watson List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Watson
Season 1 Episode 1
26 January 2025
Redcoat
Season 1 Episode 2
16 February 2025
Wait for the Punchline
Season 1 Episode 3
23 February 2025
Patient Question Mark
Season 1 Episode 4
2 March 2025
The Cam Girl Inquiry
Season 1 Episode 5
9 March 2025
The Man with the Glowing Chest
Season 1 Episode 6
16 March 2025
Teeth Marks
Season 1 Episode 7
23 March 2025
A Variant of Unknown Significance
Season 1 Episode 8
30 March 2025
Take a Family History
Season 1 Episode 9
13 April 2025
The Man with the Alien Hand
Season 1 Episode 10
20 April 2025
The Dark Day Deduction
Season 1 Episode 11
27 April 2025
My Life's Work Part 1
Season 1 Episode 12
4 May 2025
My Life's Work Part 2
Season 1 Episode 13
11 May 2025
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more