Watson 2025 - 2026, season 2

Watson
Season premiere 13 October 2025
Production year 2025
Number of episodes 20
Runtime 20 hours 0 minute

Watson season 2 new episodes release schedule.

Season 1
Season 2
A Son in the Oven
Season 2 Episode 1
13 October 2025
The Hidden Moniker
Season 2 Episode 2
20 October 2025
Green Thumb
Season 2 Episode 3
27 October 2025
Young Lungs
Season 2 Episode 4
3 November 2025
Back from the Dead
Season 2 Episode 5
10 November 2025
Buying Time
Season 2 Episode 6
17 November 2025
Giant Steps
Season 2 Episode 7
24 November 2025
Livvy Sees The Doctor
Season 2 Episode 8
1 December 2025
Shannon Says Bex Loves Micah
Season 2 Episode 9
8 December 2025
Never Been CRISPR'd
Season 2 Episode 10
15 December 2025
TBA
Season 2 Episode 11
1 March 2026
TBA
Season 2 Episode 12
8 March 2026
TBA
Season 2 Episode 13
15 March 2026
TBA
Season 2 Episode 14
22 March 2026
TBA
Season 2 Episode 15
29 March 2026
TBA
Season 2 Episode 16
5 April 2026
TBA
Season 2 Episode 17
12 April 2026
TBA
Season 2 Episode 18
19 April 2026
TBA
Season 2 Episode 19
26 April 2026
TBA
Season 2 Episode 20
3 May 2026
