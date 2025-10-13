Menu
Watson 2025 - 2026, season 2
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Watson
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
13 October 2025
Production year
2025
Number of episodes
20
Runtime
20 hours 0 minute
Series rating
0.0
Rate
2
votes
Watson season 2 new episodes release schedule.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
A Son in the Oven
Season 2
Episode 1
13 October 2025
The Hidden Moniker
Season 2
Episode 2
20 October 2025
Green Thumb
Season 2
Episode 3
27 October 2025
Young Lungs
Season 2
Episode 4
3 November 2025
Back from the Dead
Season 2
Episode 5
10 November 2025
Buying Time
Season 2
Episode 6
17 November 2025
Giant Steps
Season 2
Episode 7
24 November 2025
Livvy Sees The Doctor
Season 2
Episode 8
1 December 2025
Shannon Says Bex Loves Micah
Season 2
Episode 9
8 December 2025
Never Been CRISPR'd
Season 2
Episode 10
15 December 2025
TBA
Season 2
Episode 11
1 March 2026
TBA
Season 2
Episode 12
8 March 2026
TBA
Season 2
Episode 13
15 March 2026
TBA
Season 2
Episode 14
22 March 2026
TBA
Season 2
Episode 15
29 March 2026
TBA
Season 2
Episode 16
5 April 2026
TBA
Season 2
Episode 17
12 April 2026
TBA
Season 2
Episode 18
19 April 2026
TBA
Season 2
Episode 19
26 April 2026
TBA
Season 2
Episode 20
3 May 2026
