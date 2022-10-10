Menu
Spirit Rangers 2022, season 1

Spirit Rangers season 1 poster
Spirit Rangers
Season premiere 10 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 20
Runtime 7 hours 20 minutes
"Spirit Rangers" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Духи-рейнджеры» трое братьев и сестер коренных американцев Коди, Саммер и Эдди Скайседары хранят общий секрет – они «духовные рейнджеры». Их главная задача – оберегать национальный парк, который они называют своим домом. Эта история посвящена сообществу представителей индейских племен, их культуре и традициям. Издревле индейские женщины следили за лесными угодьями вокруг своих деревень. После прибытия колонизаторов эта практика была объявлена ​​противозаконной на 100 лет. Это означало, что женщины больше не могли заботиться о лесах. Но Коди, Саммер и Эдди Скайседары возродили древнюю традицию своего народа.

Series rating

6.7
Rate 13 votes
7 IMDb

Spirit Rangers List of episodes

Thunder Mountain
Season 1 Episode 1
10 October 2022
Snoozing Sun
Season 1 Episode 2
10 October 2022
The Cuzzin
Season 1 Episode 3
10 October 2022
Totally Eclipsed
Season 1 Episode 4
10 October 2022
Caterpillar Camp
Season 1 Episode 5
10 October 2022
Coyote's Treasury Treasure
Season 1 Episode 6
10 October 2022
Rumble Mountain Rumble
Season 1 Episode 7
10 October 2022
Eagle Eye View
Season 1 Episode 8
10 October 2022
Trout Trouble
Season 1 Episode 9
10 October 2022
Sweet Dreams
Season 1 Episode 10
10 October 2022
The Three Sisters
Season 1 Episode 11
10 October 2022
The Lacrosse Boss
Season 1 Episode 12
10 October 2022
Distracted by the Gecko
Season 1 Episode 13
10 October 2022
Belly of the Beast
Season 1 Episode 14
10 October 2022
Woe Is Wolf
Season 1 Episode 15
10 October 2022
The Big Bad Buffalo
Season 1 Episode 16
10 October 2022
Broken Tree-tys
Season 1 Episode 17
10 October 2022
Hoop Dance Off
Season 1 Episode 18
10 October 2022
Not Your Opossum Mascot
Season 1 Episode 19
10 October 2022
Prickly Pride
Season 1 Episode 20
10 October 2022
