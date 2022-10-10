В 1 сезоне сериала «Духи-рейнджеры» трое братьев и сестер коренных американцев Коди, Саммер и Эдди Скайседары хранят общий секрет – они «духовные рейнджеры». Их главная задача – оберегать национальный парк, который они называют своим домом. Эта история посвящена сообществу представителей индейских племен, их культуре и традициям. Издревле индейские женщины следили за лесными угодьями вокруг своих деревень. После прибытия колонизаторов эта практика была объявлена ​​противозаконной на 100 лет. Это означало, что женщины больше не могли заботиться о лесах. Но Коди, Саммер и Эдди Скайседары возродили древнюю традицию своего народа.