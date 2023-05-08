Во 2-м сезоне сериала «Духи-рейнджеры» Коди, Саммер и Эдди продолжают защищать землю своего родного национального парка в Калифорнии от вырубки деревьев, недобросовестных застройщиков, жадных бизнес-империй и нелегальных охотников. Ребята используют для своей борьбы древних духов-помощников – Медведя гризли, Краснохвостого ястреба и Отважную черепаху. Когда эти сущности вселяются в их тела, обычные дети превращаются в могучих рейнджеров. В новых сериях герои разыскивают Великого геккона, спускаются в морские глубины, пытаются примирить рассорившихся духов птиц и даже учатся шаманским танцам.