Spirit Rangers 2022, season 2

Spirit Rangers
Title Сезон 2
Season premiere 8 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 19
Runtime 6 hours 58 minutes
"Spirit Rangers" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Духи-рейнджеры» Коди, Саммер и Эдди продолжают защищать землю своего родного национального парка в Калифорнии от вырубки деревьев, недобросовестных застройщиков, жадных бизнес-империй и нелегальных охотников. Ребята используют для своей борьбы древних духов-помощников – Медведя гризли, Краснохвостого ястреба и Отважную черепаху. Когда эти сущности вселяются в их тела, обычные дети превращаются в могучих рейнджеров. В новых сериях герои разыскивают Великого геккона, спускаются в морские глубины, пытаются примирить рассорившихся духов птиц и даже учатся шаманским танцам.

Series rating

6.7
Rate 13 votes
7 IMDb

Spirit Rangers List of episodes

Season 1
Season 2
Season 3
Tricksters Steal the Sun
Season 2 Episode 1
8 May 2023
Spirit Kittens
Season 2 Episode 2
8 May 2023
River Ruckus
Season 2 Episode 3
8 May 2023
Sailing Stones
Season 2 Episode 4
8 May 2023
Spirit Rangers Blast Off!
Season 2 Episode 5
8 May 2023
Lizard's Lost and Found
Season 2 Episode 6
8 May 2023
Chief of the Day
Season 2 Episode 7
8 May 2023
Vulture Rock
Season 2 Episode 8
8 May 2023
Moose on the Loose
Season 2 Episode 9
8 May 2023
The Big Stink
Season 2 Episode 10
8 May 2023
Slow and Steady Eddy
Season 2 Episode 11
8 May 2023
Salmon Where Are You?
Season 2 Episode 12
8 May 2023
Deuces, Gooses
Season 2 Episode 13
8 May 2023
Frog Concert Chaos
Season 2 Episode 14
8 May 2023
A Tale of Tails
Season 2 Episode 15
8 May 2023
Say It Don't Spray It
Season 2 Episode 16
8 May 2023
Rattle Trap
Season 2 Episode 17
8 May 2023
Home Squawk Home
Season 2 Episode 18
8 May 2023
Water Protectors
Season 2 Episode 19
8 May 2023
