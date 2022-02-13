Menu
Season premiere 13 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
В 1 сезоне сериала «Край» в центре событий оказывается журналист средних лет по имени Ханнис Мартинссон. Действие происходит на Фарерских островах. Главный герой узнает, что молодая экоактивистка Сони является его родной дочерью. Ханнис отправляется в родные края, чтобы познакомиться с девушкой, но узнает, что она пропала при загадочных обстоятельствах. Попытки найти ее приводят к трагическому результату: во время охоты на китов из воды достают труп. Ханнис готов на все, чтобы отыскать убийцу. Ему предстоит столкнуться с агрессивно настроенным местным сообществом, члены которого явно хранят много секретов.

6.4
Rate 13 votes
6.7 IMDb

Goodbye and Hello
Season 1 Episode 1
13 February 2022
A New Dawn
Season 1 Episode 2
13 February 2022
Wall of Silence
Season 1 Episode 3
13 February 2022
Defend, Conserve, Protect
Season 1 Episode 4
13 February 2022
Follow the River
Season 1 Episode 5
13 February 2022
Give and Take
Season 1 Episode 6
13 February 2022
