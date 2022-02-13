В 1 сезоне сериала «Край» в центре событий оказывается журналист средних лет по имени Ханнис Мартинссон. Действие происходит на Фарерских островах. Главный герой узнает, что молодая экоактивистка Сони является его родной дочерью. Ханнис отправляется в родные края, чтобы познакомиться с девушкой, но узнает, что она пропала при загадочных обстоятельствах. Попытки найти ее приводят к трагическому результату: во время охоты на китов из воды достают труп. Ханнис готов на все, чтобы отыскать убийцу. Ему предстоит столкнуться с агрессивно настроенным местным сообществом, члены которого явно хранят много секретов.