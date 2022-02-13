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Край 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Край
Киноафиша Сериалы Край Сезоны Сезон 1

Trom 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Край»

В 1 сезоне сериала «Край» в центре событий оказывается журналист средних лет по имени Ханнис Мартинссон. Действие происходит на Фарерских островах. Главный герой узнает, что молодая экоактивистка Сони является его родной дочерью. Ханнис отправляется в родные края, чтобы познакомиться с девушкой, но узнает, что она пропала при загадочных обстоятельствах. Попытки найти ее приводят к трагическому результату: во время охоты на китов из воды достают труп. Ханнис готов на все, чтобы отыскать убийцу. Ему предстоит столкнуться с агрессивно настроенным местным сообществом, члены которого явно хранят много секретов.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Край График выхода всех сериалов
Сезон 1
До свидания и привет Goodbye and Hello
Сезон 1 Серия 1
13 февраля 2022
Новый рассвет A New Dawn
Сезон 1 Серия 2
13 февраля 2022
Стена молчания Wall of Silence
Сезон 1 Серия 3
13 февраля 2022
Защищать Defend, Conserve, Protect
Сезон 1 Серия 4
13 февраля 2022
Следуй за рекой Follow the River
Сезон 1 Серия 5
13 февраля 2022
Давать и брать Give and Take
Сезон 1 Серия 6
13 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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