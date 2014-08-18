Menu
Season premiere 18 August 2014
Production year 2014
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Отель с секретом» амбициозная Нам Сан-хё работает в лучшей южнокорейской гостинице, где проходят самые шикарные свадебные церемонии. Нам Сан-хё всегда внимательна к пожеланиям молодоженов и гостей. Сама девушка 7 лет назад тоже стала невестой, но брак продлился лишь два месяца. Спокойная жизнь Нам Сан-хё заканчивается, когда экс-супруг Гу Ху-ён вновь врывается в ее жизнь. Оказывается, он снова собирается жениться, а Нам Сан-хё должна подготовить свадьбу для него и его избранницы. Ситуация усложняется, когда во время церемонии в отеле происходит таинственное убийство

6.3
Rate 12 votes
6.4 IMDb

Episode 1
Season 1 Episode 1
18 August 2014
Episode 2
Season 1 Episode 2
19 August 2014
Episode 3
Season 1 Episode 3
25 August 2014
Episode 4
Season 1 Episode 4
26 August 2014
Episode 5
Season 1 Episode 5
1 September 2014
Episode 6
Season 1 Episode 6
2 September 2014
Episode 7
Season 1 Episode 7
15 September 2014
Episode 8
Season 1 Episode 8
16 September 2014
Episode 9
Season 1 Episode 9
22 September 2014
Episode 10
Season 1 Episode 10
23 September 2014
Episode 11
Season 1 Episode 11
29 September 2014
Episode 12
Season 1 Episode 12
30 September 2014
Episode 13
Season 1 Episode 13
6 October 2014
Episode 14
Season 1 Episode 14
7 October 2014
Episode 15
Season 1 Episode 15
13 October 2014
Episode 16
Season 1 Episode 16
14 October 2014
