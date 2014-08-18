В 1 сезоне сериала «Отель с секретом» амбициозная Нам Сан-хё работает в лучшей южнокорейской гостинице, где проходят самые шикарные свадебные церемонии. Нам Сан-хё всегда внимательна к пожеланиям молодоженов и гостей. Сама девушка 7 лет назад тоже стала невестой, но брак продлился лишь два месяца. Спокойная жизнь Нам Сан-хё заканчивается, когда экс-супруг Гу Ху-ён вновь врывается в ее жизнь. Оказывается, он снова собирается жениться, а Нам Сан-хё должна подготовить свадьбу для него и его избранницы. Ситуация усложняется, когда во время церемонии в отеле происходит таинственное убийство