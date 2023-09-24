Menu
Yargı season 3 watch online

Yargı season 3 poster
Yargı
Yargı
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 24 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 32
Runtime 64 hours 0 minute
"Yargı" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Правосудие» продолжается романтическая история прокурора и адвоката, которая началась прямо во время судебного заседания. Напомним, в финале предыдущего сезона известия об Ильгазе опустошили Джейлин, которую арестовали как подозреваемую в совершении убийства. Решение о том, будет ли удовлетворено ее желание увидеть возлюбленного в последний раз, зависит от сотрудников правоохранительных и судебных органов, которые занимаются расследованием. Сердце Метина не выдержало неожиданной потери ребенка, и поэтому его экстренно доставили в клинику. В новом сезоне герои продолжат свой путь.

Series rating

8.3
Rate 18 votes
8.2 IMDb

"Yargı" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
64. Bölüm
Season 3 Episode 1
24 September 2023
65. Bölüm
Season 3 Episode 2
1 October 2023
66. Bölüm
Season 3 Episode 3
8 October 2023
67. Bölüm
Season 3 Episode 4
15 October 2023
68. Bölüm
Season 3 Episode 5
22 October 2023
69. Bölüm
Season 3 Episode 6
29 October 2023
70. Bölüm
Season 3 Episode 7
5 November 2023
71. Bölüm
Season 3 Episode 8
12 November 2023
72. Bölüm
Season 3 Episode 9
19 November 2023
73. Bölüm
Season 3 Episode 10
26 November 2023
74. Bölüm
Season 3 Episode 11
3 December 2023
75. Bölüm
Season 3 Episode 12
10 December 2023
76. Bölüm
Season 3 Episode 13
17 December 2023
77. Bölüm
Season 3 Episode 14
24 December 2023
78. Bölüm
Season 3 Episode 15
14 January 2024
79. Bölüm
Season 3 Episode 16
21 January 2024
80. Bölüm
Season 3 Episode 17
28 January 2024
81. Bölüm
Season 3 Episode 18
4 February 2024
82. Bölüm
Season 3 Episode 19
11 February 2024
83. Bölüm
Season 3 Episode 20
18 February 2024
84. Bölüm
Season 3 Episode 21
25 February 2024
85. Bölüm
Season 3 Episode 22
3 March 2024
86. Bölüm
Season 3 Episode 23
10 March 2024
87. Bölüm
Season 3 Episode 24
17 March 2024
88. Bölüm
Season 3 Episode 25
24 March 2024
89. Bölüm
Season 3 Episode 26
14 April 2024
90. Bölüm
Season 3 Episode 27
21 April 2024
91. Bölüm
Season 3 Episode 28
28 April 2024
92. Bölüm
Season 3 Episode 29
5 May 2024
93. Bölüm
Season 3 Episode 30
12 May 2024
94. Bölüm
Season 3 Episode 31
19 May 2024
95. Bölüm
Season 3 Episode 32
26 May 2024
TV series release schedule
