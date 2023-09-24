В 3-м сезоне сериала «Правосудие» продолжается романтическая история прокурора и адвоката, которая началась прямо во время судебного заседания. Напомним, в финале предыдущего сезона известия об Ильгазе опустошили Джейлин, которую арестовали как подозреваемую в совершении убийства. Решение о том, будет ли удовлетворено ее желание увидеть возлюбленного в последний раз, зависит от сотрудников правоохранительных и судебных органов, которые занимаются расследованием. Сердце Метина не выдержало неожиданной потери ребенка, и поэтому его экстренно доставили в клинику. В новом сезоне герои продолжат свой путь.