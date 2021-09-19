В 1 сезоне сериала «Правосудие» молодой мужчина по имени Ильгаз работает прокурором в суде. Государственный обвинитель убежден в незыблемости своих принципов. Он считает, что никого не могут обвинить «просто так», а подозреваемый заранее достоин платы за свои грехи. Поэтому он презирает всех адвокатов, а особенно свою главную идейную противницу Джейлин, которая видит хорошее даже в самом отъявленной подлеце. Но ему приходится пересмотреть свои взгляды, когда его собственного младшего брата несправедливо обвиняют в убийстве. Теперь, чтобы спасти парня, он должен обратиться за помощью к Джейлин.