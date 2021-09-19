Menu
Yargı season 1 watch online

Yargı season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Yargı Seasons Season 1
Yargı
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 34
Runtime 68 hours 0 minute
"Yargı" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Правосудие» молодой мужчина по имени Ильгаз работает прокурором в суде. Государственный обвинитель убежден в незыблемости своих принципов. Он считает, что никого не могут обвинить «просто так», а подозреваемый заранее достоин платы за свои грехи. Поэтому он презирает всех адвокатов, а особенно свою главную идейную противницу Джейлин, которая видит хорошее даже в самом отъявленной подлеце. Но ему приходится пересмотреть свои взгляды, когда его собственного младшего брата несправедливо обвиняют в убийстве. Теперь, чтобы спасти парня, он должен обратиться за помощью к Джейлин.

Series rating

8.3
Rate 18 votes
8.2 IMDb

"Yargı" season 1 list of episodes.

Yargı (1)
Season 1 Episode 1
19 September 2021
Yargı (2)
Season 1 Episode 2
26 September 2021
Katil Kim?
Season 1 Episode 3
3 October 2021
Çember Daralıyor
Season 1 Episode 4
10 October 2021
Katil Tuzağa Düştü
Season 1 Episode 5
17 October 2021
Yalan
Season 1 Episode 6
24 October 2021
Vicdan
Season 1 Episode 7
31 October 2021
Hakikat
Season 1 Episode 8
7 November 2021
İhanet (1)
Season 1 Episode 9
14 November 2021
Gaflet
Season 1 Episode 10
21 November 2021
Yüzleşme
Season 1 Episode 11
28 November 2021
Bedel
Season 1 Episode 12
5 December 2021
Şüphe
Season 1 Episode 13
12 December 2021
Kim Masum?
Season 1 Episode 14
19 December 2021
Vazgeçme
Season 1 Episode 15
9 January 2022
Son Arzum
Season 1 Episode 16
16 January 2022
Son Romantik
Season 1 Episode 17
23 January 2022
Içimizden Biri
Season 1 Episode 18
30 January 2022
Köstebek
Season 1 Episode 19
6 February 2022
İhanet (2)
Season 1 Episode 20
13 February 2022
Kuralsız
Season 1 Episode 21
20 February 2022
Umut
Season 1 Episode 22
27 February 2022
Yara
Season 1 Episode 23
6 March 2022
Yalan
Season 1 Episode 24
13 March 2022
Kayıp
Season 1 Episode 25
20 March 2022
Canevim
Season 1 Episode 26
27 March 2022
Hançer
Season 1 Episode 27
3 April 2022
İtiraf
Season 1 Episode 28
10 April 2022
Utanç
Season 1 Episode 29
17 April 2022
İhtimal
Season 1 Episode 30
24 April 2022
Kader
Season 1 Episode 31
8 May 2022
Hayaller
Season 1 Episode 32
15 May 2022
Umudum Var
Season 1 Episode 33
22 May 2022
6 Ay Sonra...
Season 1 Episode 34
29 May 2022
