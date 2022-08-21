Menu
The House That Dragons Built season 1 watch online

The House That Dragons Built season 1 poster
The House That Dragons Built 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 10 minutes
"The House That Dragons Built" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Дом, который построили Драконы» представлена документальная история о создании легендарного многосерийного проекта. Зрители получат возможность узнать, как снимали королевский турнир, а также создавали образ Кормильца Крабов. Авторы проекта делятся историями, которые происходили во время съемочного процесса. Фанаты киновселенной посмотрят, как придумывались удивительные наряды и декорации, а также насколько тщательно режиссеры занимались постановкой каждого конкретного эпизода. каждая сцена. Режиссером проекта стал Мигель Сапочник, который принимал участие в создании оригинального сериала.

Series rating

7.9
Rate 13 votes
8.1 IMDb

"The House That Dragons Built" season 1 list of episodes.

The Heirs of the Dragon
Season 1 Episode 1
21 August 2022
The Rogue Prince
Season 1 Episode 2
28 August 2022
Second of His Name
Season 1 Episode 3
4 September 2022
King of the Narrow Sea
Season 1 Episode 4
11 September 2022
We Light the Way
Season 1 Episode 5
18 September 2022
The Princess and the Queen
Season 1 Episode 6
25 September 2022
Driftmark
Season 1 Episode 7
2 October 2022
The Lord of the Tides
Season 1 Episode 8
9 October 2022
The Green Council
Season 1 Episode 9
16 October 2022
The Black Queen
Season 1 Episode 10
23 October 2022
