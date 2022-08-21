В 1 сезоне сериала «Дом, который построили Драконы» представлена документальная история о создании легендарного многосерийного проекта. Зрители получат возможность узнать, как снимали королевский турнир, а также создавали образ Кормильца Крабов. Авторы проекта делятся историями, которые происходили во время съемочного процесса. Фанаты киновселенной посмотрят, как придумывались удивительные наряды и декорации, а также насколько тщательно режиссеры занимались постановкой каждого конкретного эпизода. каждая сцена. Режиссером проекта стал Мигель Сапочник, который принимал участие в создании оригинального сериала.