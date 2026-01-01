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When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts
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"When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts" updates
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Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming
Winner
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Winner
Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming
Winner
Exceptional Merit in Nonfiction Filmmaking
Winner
Exceptional Merit in Nonfiction Filmmaking
Winner
Outstanding Sound Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Nominee
Outstanding Sound Mixing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Nominee
Outstanding Cinematography for Nonfiction Programming
Nominee
Outstanding Sound Mixing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Nominee
Outstanding Sound Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Nominee
Venice Film Festival 2006
Venice Horizons Documentary Award
Winner
Parallel Sections
Winner
Human Rights Film Network Award
Winner
Best Film
Nominee
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