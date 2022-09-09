В 1 сезоне сериала «Наркосвятые» события происходят в современной Южной Корее, где разворачивается ожесточенная борьба властей с наркобизнесом. Полиция и Национальная разведывательная служба уже не первый год преследуют самого опасного преступника в этой области – корейского влиятельного наркобарона Чон Е Хвана. Но он слишком умен и хитер, чтобы поддаться на провокации властей. Агентам требуется сторонний, непричастный к расследованию человек, который не побоится стать приманкой для злодея. Отличной кандидатурой становится обычный мелкий предприниматель Кан Ин Гу, который еще не представляет, во что ввязывается.