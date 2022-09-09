Menu
Narco-Saints 2022, season 1

Narco-Saints 16+
Season premiere 9 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Narco-Saints" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Наркосвятые» события происходят в современной Южной Корее, где разворачивается ожесточенная борьба властей с наркобизнесом. Полиция и Национальная разведывательная служба уже не первый год преследуют самого опасного преступника в этой области – корейского влиятельного наркобарона Чон Е Хвана. Но он слишком умен и хитер, чтобы поддаться на провокации властей. Агентам требуется сторонний, непричастный к расследованию человек, который не побоится стать приманкой для злодея. Отличной кандидатурой становится обычный мелкий предприниматель Кан Ин Гу, который еще не представляет, во что ввязывается.

Series rating

7.2
Rate 11 votes
7.3 IMDb

