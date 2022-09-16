Во 2 сезоне сериала «Лос страшилкас» лидер компании Ренальдо попадает в поистине мистическое приключение, хоть и не верит в мистику. Его начинает преследовать призрак королевы конкурса красоты. Пока герой пытается раскрыть эту тайну, Урсула привлекает в свою аферу старого знакомого, чтобы вместе с ним бросить вызов нечестному политику. Ее скромная и милая сестра Тати привыкает к странной для нее роли молодой жены. Тем временем Андреас, избавившийся от своих внутренних демонов, пытается найти свое место в мире. Дядя Тико завершает карьеру камердинера и ищет новую цель на жизненном пути.