Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Los Espookys 2019 - 2022, season 2

Los Espookys season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Los Espookys Seasons Season 2
Los Espookys 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 16 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"Los Espookys" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Лос страшилкас» лидер компании Ренальдо попадает в поистине мистическое приключение, хоть и не верит в мистику. Его начинает преследовать призрак королевы конкурса красоты. Пока герой пытается раскрыть эту тайну, Урсула привлекает в свою аферу старого знакомого, чтобы вместе с ним бросить вызов нечестному политику. Ее скромная и милая сестра Тати привыкает к странной для нее роли молодой жены. Тем временем Андреас, избавившийся от своих внутренних демонов, пытается найти свое место в мире. Дядя Тико завершает карьеру камердинера и ищет новую цель на жизненном пути.

Series rating

7.3
Rate 13 votes
7.5 IMDb

Los Espookys List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
16 September 2022
Episode 2
Season 2 Episode 2
23 September 2022
Episode 3
Season 2 Episode 3
30 September 2022
Episode 4
Season 2 Episode 4
7 October 2022
Episode 5
Season 2 Episode 5
14 October 2022
Episode 6
Season 2 Episode 6
21 October 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more