В 1 сезоне сериала «Лос страшилкас» компания молодых людей увлекается разнообразными ужастиками. Они могут сутки напролет играть в хоррор-игры и знают все повороты сюжета в культовых фильмах ужасов. Глава банды Ренальдо решает использовать это хобби с пользой и придумывает необычный бизнес. Ребята открывают собственную компанию по организации хоррор-розыгрышей. Фирма получает название «Лос страшилкас», однако среди первых же заказов оказывается не только безобидная организация вечеринок. Клиенты хотят действительно устрашающего шоу для настырных коллег, наглых наследников и нелюбимых супругов.