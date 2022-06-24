Menu
Avrodh: The Siege Within 2020 - 2022, season 2

Avrodh: The Siege Within season 2 poster
Avrodh: The Siege Within 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 24 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 9
Runtime 4 hours 30 minutes
"Avrodh: The Siege Within" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Рубеж: Внутренняя осада» продолжается ожесточенная Индо-пакистанская война. После жестокого теракта в Кашмире, в результате которого погиб солдат индийской армии, к работе приступает целевая группа Антитеррористического фонда. Генерал Санграм Вайдья и капитан Имтиаз Ахмед отправляются на фронт в город Ури со своими солдатами. В это время двое тайных агентов должны под прикрытием пробраться в стан пакистанских боевиков и вычислить, кто в ответе за преступление. Агент Вазири в Индии намеревается убедить сепаратистские группировки в Индии открыто напасть на страну 6 декабря.

Series rating

7.5
Rate 12 votes
7.7 IMDb

Avrodh: The Siege Within List of episodes

Season 1
Season 2
An Eye For An Eye
Season 2 Episode 1
24 June 2022
We Meet Again
Season 2 Episode 2
24 June 2022
Welcome To The Wild Side
Season 2 Episode 3
24 June 2022
The Feint
Season 2 Episode 4
24 June 2022
A Risk Worth Taking
Season 2 Episode 5
24 June 2022
A Clean Slate
Season 2 Episode 6
24 June 2022
Decoding The Enemy
Season 2 Episode 7
24 June 2022
My Country Is My Family
Season 2 Episode 8
24 June 2022
Stealth And Wisdom
Season 2 Episode 9
24 June 2022
