Во 2 сезоне сериала «Рубеж: Внутренняя осада» продолжается ожесточенная Индо-пакистанская война. После жестокого теракта в Кашмире, в результате которого погиб солдат индийской армии, к работе приступает целевая группа Антитеррористического фонда. Генерал Санграм Вайдья и капитан Имтиаз Ахмед отправляются на фронт в город Ури со своими солдатами. В это время двое тайных агентов должны под прикрытием пробраться в стан пакистанских боевиков и вычислить, кто в ответе за преступление. Агент Вазири в Индии намеревается убедить сепаратистские группировки в Индии открыто напасть на страну 6 декабря.