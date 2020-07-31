Menu
Avrodh: The Siege Within 2020, season 1

Avrodh: The Siege Within season 1 poster
Avrodh: The Siege Within 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 31 July 2020
Production year 2020
Number of episodes 9
Runtime 4 hours 30 minutes
"Avrodh: The Siege Within" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Рубеж: Внутренняя осада» действие разворачивается во время Первой индо-пакистанской войны. За город Ури разворачиваются ожесточенные бои между противниками. На первый взгляд, Индия уже начинает приближать свою победу. В Кашмире публично казнят влиятельного террористического лидера Билавала Вани, а в Ури направляется недавно назначенный главнокомандующим майор Гаутам, который должен сменить на фронте майора Ришаба Суда. Но в это время боевики наносят ответный удар. По одному из центральных каналов выходит интервью с последователем Вани, который обещает отомстить.

Series rating

7.5
Rate 12 votes
7.7 IMDb

Avrodh: The Siege Within List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Calm Before the Storm
Season 1 Episode 1
31 July 2020
Darkest Hour
Season 1 Episode 2
31 July 2020
A Landmark Decision
Season 1 Episode 3
31 July 2020
The Plot Laid Bare
Season 1 Episode 4
31 July 2020
Invincibles
Season 1 Episode 5
31 July 2020
Stealth and Surprise
Season 1 Episode 6
31 July 2020
Trap the Jackal
Season 1 Episode 7
31 July 2020
Behind Enemy Lines
Season 1 Episode 8
31 July 2020
They Know No Fear
Season 1 Episode 9
31 July 2020
TV series release schedule
