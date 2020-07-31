В 1 сезоне сериала «Рубеж: Внутренняя осада» действие разворачивается во время Первой индо-пакистанской войны. За город Ури разворачиваются ожесточенные бои между противниками. На первый взгляд, Индия уже начинает приближать свою победу. В Кашмире публично казнят влиятельного террористического лидера Билавала Вани, а в Ури направляется недавно назначенный главнокомандующим майор Гаутам, который должен сменить на фронте майора Ришаба Суда. Но в это время боевики наносят ответный удар. По одному из центральных каналов выходит интервью с последователем Вани, который обещает отомстить.