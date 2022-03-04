Во 2 сезоне сериала «Невидимый» в горном отеле в Западной Бенгалии продолжается опасная и кровавая игра на выживание. После испорченной свадьбы и появления в городе маньяка курорт постепенно теряет былую популярность. Ринку продолжает поиски Коял. Гхош и Теджи сговариваются увезти ее в безопасное место, но девушка полна решимости завершить начатое дело. Семейство Атвал собирается расширять свой бизнес, но ребята хотят помешать им выстраивать империю на крови. Ринку неожиданно узнает, кто на самом деле стоит за пропавшим грузовиком и другими странностями недалеко от отеля. Это открытие становится настоящим шоком.