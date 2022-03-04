Menu
Undekhi 2020, season 2

Undekhi season 2 poster
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 4 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Undekhi" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Невидимый» в горном отеле в Западной Бенгалии продолжается опасная и кровавая игра на выживание. После испорченной свадьбы и появления в городе маньяка курорт постепенно теряет былую популярность. Ринку продолжает поиски Коял. Гхош и Теджи сговариваются увезти ее в безопасное место, но девушка полна решимости завершить начатое дело. Семейство Атвал собирается расширять свой бизнес, но ребята хотят помешать им выстраивать империю на крови. Ринку неожиданно узнает, кто на самом деле стоит за пропавшим грузовиком и другими странностями недалеко от отеля. Это открытие становится настоящим шоком.

Series rating

7.7
Rate 12 votes
7.9 IMDb

Undekhi List of episodes

Season 1
Season 2
Season 3
The Wild Goose Chase
Season 2 Episode 1
4 March 2022
Needle in a Haystack
Season 2 Episode 2
4 March 2022
Might of the Atwal Empire
Season 2 Episode 3
4 March 2022
True Lies
Season 2 Episode 4
4 March 2022
Wedding Bells make a Loud Sound
Season 2 Episode 5
4 March 2022
Revenge is Best Served Cold
Season 2 Episode 6
4 March 2022
The Girl and the Cop
Season 2 Episode 7
4 March 2022
Goons, Guns and Bombs
Season 2 Episode 8
4 March 2022
The Hunter is Now the Hunted
Season 2 Episode 9
4 March 2022
That's the Way the Cookie Crumbles
Season 2 Episode 10
4 March 2022
TV series release schedule
