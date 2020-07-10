Menu
Season premiere 10 July 2020
Production year 2020
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Невидимый» в Западной Бенгалии живет большая и дружная семья, которая зарабатывает на жизнь туристическим бизнесом. У героев есть свой фамильный отель, который они постепенно хотят отремонтировать и сделать самым популярным горным курортом. Первая ласточка этого возрождения – долгожданная свадьба младшего сына, на которую съезжаются гости со всей Индии. Туда же спешат и его университетские приятели из киноинститута, чтобы заснять это событие на видео. Но сказка превращается в кошмар, когда на одну из записей случайно попадает жестокое убийство. Кроме того, неподалеку в горах начинают пропадать девушки.

7.7
Rate 12 votes
7.9 IMDb

The Things That Men Do
Season 1 Episode 1
10 July 2020
Is This for Real?
Season 1 Episode 2
10 July 2020
For Cash Only
Season 1 Episode 3
10 July 2020
Double Shuffle
Season 1 Episode 4
10 July 2020
Catch the Tiger by the Tail
Season 1 Episode 5
10 July 2020
The Can of Worms
Season 1 Episode 6
10 July 2020
You Have It Coming
Season 1 Episode 7
10 July 2020
We Have Got Ourselves a Deal
Season 1 Episode 8
10 July 2020
You Are Safe When Dead
Season 1 Episode 9
10 July 2020
An Ace in My Hand
Season 1 Episode 10
10 July 2020
