В 1 сезоне сериала «Невидимый» в Западной Бенгалии живет большая и дружная семья, которая зарабатывает на жизнь туристическим бизнесом. У героев есть свой фамильный отель, который они постепенно хотят отремонтировать и сделать самым популярным горным курортом. Первая ласточка этого возрождения – долгожданная свадьба младшего сына, на которую съезжаются гости со всей Индии. Туда же спешат и его университетские приятели из киноинститута, чтобы заснять это событие на видео. Но сказка превращается в кошмар, когда на одну из записей случайно попадает жестокое убийство. Кроме того, неподалеку в горах начинают пропадать девушки.