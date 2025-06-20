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Modern Kadin 2022 - 2025, season 1

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Kinoafisha TV Shows Modern Kadin Seasons Season 1
Modern Kadin
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 20 June 2025
Production year 2025
Number of episodes 10
Runtime 0 minute
"Modern Kadin" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Современная женщина» в центре событий – молодая женщина по имени Пынар. Она исповедует ислам, но воспитывалась на стыке западной и восточной культур, поэтому обладает довольно современными взглядами. Девушка уверена, что способна всего добиться самостоятельно без помощи мужчин. Пынар хочет выйти замуж за мужчину, которого на самом деле полюбит. Родственники поощряют ее решение. Но героиня становится все старше, а достойного кандидата так и не появляется. На праздники девушка собиралась отправиться в Сивас к родителям, но друзья пригласили ее с собой на курорт. Однако это будет не главное решение в ее жизни...

Series rating

7.5
Rate 13 votes
7.7 IMDb

Modern Kadin List of episodes

TV series release schedule
Season 1
35'lik
Season 1 Episode 1
20 June 2025
POPPO
Season 1 Episode 2
20 June 2025
Dünyanın En İyi Annesi
Season 1 Episode 3
27 June 2025
Kırmızı Alarm
Season 1 Episode 4
4 July 2025
Darısı Başıma
Season 1 Episode 5
11 July 2025
Evde Tek Başıma
Season 1 Episode 6
18 July 2025
Kadınlar Çiçektir
Season 1 Episode 7
25 July 2025
Karnabahar
Season 1 Episode 8
1 August 2025
Kusursuz Sevgili
Season 1 Episode 9
8 August 2025
Ben de Yoluma Giderim
Season 1 Episode 10
15 August 2025
TV series release schedule
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