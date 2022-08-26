Menu
Delhi Crime 2019, season 2

Delhi Crime season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Delhi Crime Seasons Season 2
Delhi Crime 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 26 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 5
Runtime 4 hours 10 minutes
"Delhi Crime" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Преступления в Дели» в столице современной Индии расследуется очередное громкое преступление. Заместитель комиссара полиции Вартике Чатурведи, сумевший разобраться с последствиями группового изнасилования, вновь привлекается к делу. Несмотря на то что злодеи отправлены за решетку, в мире остается огромное количество жестоких и неадекватных людей. Один из них совершает загадочное убийство, которое сложно как-то интерпретировать даже опытным полицейским. Судя по всему, это не последнее преступление убийцы, и его нужно остановить, пока не пострадал еще кто-то из жителей или гостей Дели.

Series rating

8.4
Rate 11 votes
8.5 IMDb

Delhi Crime List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 2 Episode 1
26 August 2022
Episode 2
Season 2 Episode 2
26 August 2022
Episode 3
Season 2 Episode 3
26 August 2022
Episode 4
Season 2 Episode 4
26 August 2022
Episode 5
Season 2 Episode 5
26 August 2022
TV series release schedule
