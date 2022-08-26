Во 2 сезоне сериала «Преступления в Дели» в столице современной Индии расследуется очередное громкое преступление. Заместитель комиссара полиции Вартике Чатурведи, сумевший разобраться с последствиями группового изнасилования, вновь привлекается к делу. Несмотря на то что злодеи отправлены за решетку, в мире остается огромное количество жестоких и неадекватных людей. Один из них совершает загадочное убийство, которое сложно как-то интерпретировать даже опытным полицейским. Судя по всему, это не последнее преступление убийцы, и его нужно остановить, пока не пострадал еще кто-то из жителей или гостей Дели.