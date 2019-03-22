В 1 сезоне сериала «Преступления в Дели» события разворачиваются в 2012 году в столице Индии. Дели потрясает страшное происшествие: группа мужчин жестоко избивает и насилует молодую девушку. Полиция и скорая находят жертву еще живой, но она не может перенести такого шока и все же погибает в больнице, при этом злодеи уходят от преследования и остаются неизвестными. Это непростое расследование ложится на плечи принципиального полицейского, заместителя местного комиссара Вартике Чатурведи. Вышестоящее начальство хочет как можно скорее получить козла отпущения, но сам мужчина хочет найти настоящих виновников.