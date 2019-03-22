Menu
Delhi Crime 2019, season 1

Delhi Crime 16+
Title Сезон 1
Season premiere 22 March 2019
Production year 2019
Number of episodes 7
Runtime 5 hours 50 minutes
"Delhi Crime" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Преступления в Дели» события разворачиваются в 2012 году в столице Индии. Дели потрясает страшное происшествие: группа мужчин жестоко избивает и насилует молодую девушку. Полиция и скорая находят жертву еще живой, но она не может перенести такого шока и все же погибает в больнице, при этом злодеи уходят от преследования и остаются неизвестными. Это непростое расследование ложится на плечи принципиального полицейского, заместителя местного комиссара Вартике Чатурведи. Вышестоящее начальство хочет как можно скорее получить козла отпущения, но сам мужчина хочет найти настоящих виновников.

Series rating

8.4
Rate 11 votes
8.5 IMDb

Delhi Crime List of episodes

