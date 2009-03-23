Menu
Season premiere 23 March 2009
Production year 2009
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
В 1 сезоне сериала «Сыщик Путилин» события разворачиваются в Российской Империи во второй половине ХIХ века. В центре сюжета оказывается следователь Иван Дмитриевич Путилин. Когда-то герой руководил Петербургской сыскной полицией, но теперь он по собственному желанию отправился на заслуженный покой. На пенсии мужчина решает заняться своими служебными мемуарами. Для него это не только способ скоротать время, но и возможность поделиться с миром своей увлекательной историей и многолетним сыскным опытом. Каждое дело в истории Путилина – настоящая загадка с крайне неожиданным ответом.

5.5
Rate 11 votes
5.5 IMDb

Season 1
Дом свиданий, часть 1
Season 1 Episode 1
23 March 2009
Дом свиданий, часть 2
Season 1 Episode 2
23 March 2009
Костюм Арлекина, часть 1
Season 1 Episode 3
24 March 2009
Костюм Арлекина, часть 2
Season 1 Episode 4
24 March 2009
Князь ветра, часть 1
Season 1 Episode 5
25 March 2009
Князь ветра, часть 2
Season 1 Episode 6
25 March 2009
Князь ветра, часть 3
Season 1 Episode 7
26 March 2009
Князь ветра, часть 4
Season 1 Episode 8
26 March 2009
