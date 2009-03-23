В 1 сезоне сериала «Сыщик Путилин» события разворачиваются в Российской Империи во второй половине ХIХ века. В центре сюжета оказывается следователь Иван Дмитриевич Путилин. Когда-то герой руководил Петербургской сыскной полицией, но теперь он по собственному желанию отправился на заслуженный покой. На пенсии мужчина решает заняться своими служебными мемуарами. Для него это не только способ скоротать время, но и возможность поделиться с миром своей увлекательной историей и многолетним сыскным опытом. Каждое дело в истории Путилина – настоящая загадка с крайне неожиданным ответом.