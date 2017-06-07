Menu
Season premiere 7 June 2017
Production year 2017
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Экли Бридж» действие происходит в средней школе, которая образовалась путем объединения двух учебных заведений с абсолютно разными порядками и традициями. Учительница английского языка Эмма потрясена, когда выясняет, что ее коллегой на новой работе будет бывший возлюбленный Сами. Между ребятами из разных этнических групп возникает весьма напряженная атмосфера. Мэнди просит супруга присмотреть за проблемным учеником. Нас ругается с Мисси из-за ее решения облачиться в хиджаб, однако довольно быстро им удается прийти к довольно необычному компромиссному решению.

7.1
Rate 13 votes
7.2 IMDb

Episode 1
Season 1 Episode 1
7 June 2017
Episode 2
Season 1 Episode 2
14 June 2017
Episode 3
Season 1 Episode 3
21 June 2017
Episode 4
Season 1 Episode 4
28 June 2017
Episode 5
Season 1 Episode 5
5 July 2017
Episode 6
Season 1 Episode 6
12 July 2017
