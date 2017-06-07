В 1 сезоне сериала «Экли Бридж» действие происходит в средней школе, которая образовалась путем объединения двух учебных заведений с абсолютно разными порядками и традициями. Учительница английского языка Эмма потрясена, когда выясняет, что ее коллегой на новой работе будет бывший возлюбленный Сами. Между ребятами из разных этнических групп возникает весьма напряженная атмосфера. Мэнди просит супруга присмотреть за проблемным учеником. Нас ругается с Мисси из-за ее решения облачиться в хиджаб, однако довольно быстро им удается прийти к довольно необычному компромиссному решению.