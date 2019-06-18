В 3 сезоне сериала «Экли Бридж» Мэнди сражается с новыми педагогами и изменениями в учебном заведении, которым теперь управляет Валли Траст. Отношения Наса и Мисси накаляются, когда Нас проходит собеседование в Оксфордском университете. После автомобильной аварии Нас мечтает о мести. Его одержимость имеет ужасные последствия для всего Экли Бридж. Преподавателям приходится справляться с его маниакальным желанием вендетты. Каниз в шоке, когда Рашид делает предложение. Мэнди стремится объединить два враждующих сообщества, но ее статья для ультраправой газеты приводит к дурным последствиям, и ситуация только ухудшается.