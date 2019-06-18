Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Ackley Bridge 2017, season 3

Ackley Bridge season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Ackley Bridge Seasons Season 3
Ackley Bridge
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 18 June 2019
Production year 2019
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Ackley Bridge" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Экли Бридж» Мэнди сражается с новыми педагогами и изменениями в учебном заведении, которым теперь управляет Валли Траст. Отношения Наса и Мисси накаляются, когда Нас проходит собеседование в Оксфордском университете. После автомобильной аварии Нас мечтает о мести. Его одержимость имеет ужасные последствия для всего Экли Бридж. Преподавателям приходится справляться с его маниакальным желанием вендетты. Каниз в шоке, когда Рашид делает предложение. Мэнди стремится объединить два враждующих сообщества, но ее статья для ультраправой газеты приводит к дурным последствиям, и ситуация только ухудшается.

Series rating

7.1
Rate 13 votes
7.2 IMDb

Ackley Bridge List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Episode 1
Season 3 Episode 1
18 June 2019
Episode 2
Season 3 Episode 2
25 June 2019
Episode 3
Season 3 Episode 3
2 July 2019
Episode 4
Season 3 Episode 4
9 July 2019
Episode 5
Season 3 Episode 5
16 July 2019
Episode 6
Season 3 Episode 6
23 July 2019
Episode 7
Season 3 Episode 7
30 July 2019
Episode 8
Season 3 Episode 8
6 August 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more