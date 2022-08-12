Menu
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 12 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 50 minutes
"This Fool" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Этот дурак» в центре повествования оказывается немолодой панк Хулио Лопес. Несмотря на то что мужчина давным-давно преодолел переходный возраст, он по-прежнему ведет себя как подросток – рок-музыкант, бунтарь и… маменькин сыночек. Хулио продолжает жить в родительском доме, играет на гитаре в папином гараже, наслаждается маминой стряпней и не хочет ничего менять. Он любит раздавать всем вокруг «полезные советы», не замечая, какой жалкой выглядит его собственная жизнь. Но все меняется, когда Хулио решает стать волонтером в фонде реабилитации бывших преступников.

7.4
7.6 IMDb

Season 1
Season 2
A Storm is Coming
Season 1 Episode 1
12 August 2022
Putazos
Season 1 Episode 2
12 August 2022
Emotional Timothy
Season 1 Episode 3
12 August 2022
Y Tu Julio También
Season 1 Episode 4
12 August 2022
Sandy Says
Season 1 Episode 5
12 August 2022
Los Botes
Season 1 Episode 6
12 August 2022
Sh*t or Get Off the Pot
Season 1 Episode 7
12 August 2022
The Devil Made Me Do It
Season 1 Episode 8
12 August 2022
F*ck the Rich
Season 1 Episode 9
12 August 2022
A Fresh Start
Season 1 Episode 10
12 August 2022
