В 1 сезоне сериала «Этот дурак» в центре повествования оказывается немолодой панк Хулио Лопес. Несмотря на то что мужчина давным-давно преодолел переходный возраст, он по-прежнему ведет себя как подросток – рок-музыкант, бунтарь и… маменькин сыночек. Хулио продолжает жить в родительском доме, играет на гитаре в папином гараже, наслаждается маминой стряпней и не хочет ничего менять. Он любит раздавать всем вокруг «полезные советы», не замечая, какой жалкой выглядит его собственная жизнь. Но все меняется, когда Хулио решает стать волонтером в фонде реабилитации бывших преступников.