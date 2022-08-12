Menu
A Model Family 2022, season 1

A Model Family
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 12 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes
В 1 сезоне сериала «Образцовая семья» обычный корейский семьянин и трудяга Дон Ха страдает из-за нешуточных финансовых проблем. Он достиг полного банкротства и лишился большей части своей собственности, чем крайне недовольны его супруга и дети. Мужчина страдает из-за семейных конфликтов и мечтает, чтобы отношения с родными вновь стали прежними. Однажды Дон Ха обнаруживает недалеко от своего дома брошенный автомобиль. Внутри лежат деньги и наркотики, но кому они принадлежат, понять невозможно. Дон Ха знает, что это не приведет ни к чему хорошему, однако решает использовать этот шанс и присоединиться к наркокартелю.

6.5
Rate 11 votes
6.6 IMDb

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
12 August 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
12 August 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
12 August 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
12 August 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
12 August 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
12 August 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
12 August 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
12 August 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
12 August 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
12 August 2022
