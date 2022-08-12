В 1 сезоне сериала «Образцовая семья» обычный корейский семьянин и трудяга Дон Ха страдает из-за нешуточных финансовых проблем. Он достиг полного банкротства и лишился большей части своей собственности, чем крайне недовольны его супруга и дети. Мужчина страдает из-за семейных конфликтов и мечтает, чтобы отношения с родными вновь стали прежними. Однажды Дон Ха обнаруживает недалеко от своего дома брошенный автомобиль. Внутри лежат деньги и наркотики, но кому они принадлежат, понять невозможно. Дон Ха знает, что это не приведет ни к чему хорошему, однако решает использовать этот шанс и присоединиться к наркокартелю.