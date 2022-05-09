В 1 сезоне сериала «Через прицел» события разворачиваются в 1942 году. Возвращаясь после задания, братья Алексей и Егор Брошины попадают в перестрелку. Один из них погибает, а второй получает тяжелейшую травму. Медики спасают герою жизнь, Леша снова рвется в зону боевых действий, но члены медицинской комиссии строго запрещают ему отправляться на передовую. Вместо возвращения на фронт руководство назначает Алексея тренером молодых курсанток. Ему предстоит обучить снайперскому мастерству несколько молодых девушек. Алексей в работе с подопечными использует жесткие методы, а порой ведет себя очень грубо...