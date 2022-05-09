Menu
Russian
Cherez pricel 2022, season 1

Через прицел 12+
Title Сезон 1
Season premiere 9 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 28 minutes
"Cherez pricel" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Через прицел» события разворачиваются в 1942 году. Возвращаясь после задания, братья Алексей и Егор Брошины попадают в перестрелку. Один из них погибает, а второй получает тяжелейшую травму. Медики спасают герою жизнь, Леша снова рвется в зону боевых действий, но члены медицинской комиссии строго запрещают ему отправляться на передовую. Вместо возвращения на фронт руководство назначает Алексея тренером молодых курсанток. Ему предстоит обучить снайперскому мастерству несколько молодых девушек. Алексей в работе с подопечными использует жесткие методы, а порой ведет себя очень грубо...

5.5
Rate 12 votes
5.5 IMDb

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
9 May 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
9 May 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
9 May 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
9 May 2022
