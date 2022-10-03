В 1 сезоне сериала «Тетя Марта» в центре событий оказывается восьмилетняя девочка, которая живет нетипичной для ее сверстниц жизнью. Дело в том, что в силу жизненных обстоятельств Марте приходится самостоятельно разбираться с множеством проблем, порой вызывающих затруднения даже у взрослого человека, и принимать непростые решения. Кроме того, на попечении юной героини находится пожилой и совершенно безумный дедушка. С утра и до вечера у Марты уйма дел: она готовит, оплачивает коммунальные счета, ухаживает за домашними животными, а в свободное время пытается учиться и выполнять домашние задания.