Tetya Marta 2022, season 1

Tetya Marta 16+
Title Сезон 1
Season premiere 3 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 17
Runtime 6 hours 48 minutes
"Tetya Marta" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Тетя Марта» в центре событий оказывается восьмилетняя девочка, которая живет нетипичной для ее сверстниц жизнью. Дело в том, что в силу жизненных обстоятельств Марте приходится самостоятельно разбираться с множеством проблем, порой вызывающих затруднения даже у взрослого человека, и принимать непростые решения. Кроме того, на попечении юной героини находится пожилой и совершенно безумный дедушка. С утра и до вечера у Марты уйма дел: она готовит, оплачивает коммунальные счета, ухаживает за домашними животными, а в свободное время пытается учиться и выполнять домашние задания.

Series rating

5.9
Rate 13 votes
5.8 IMDb

Tetya Marta List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1 Episode 1
3 October 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
3 October 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
4 October 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
5 October 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
6 October 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
10 October 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
11 October 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
12 October 2022
Серия 9
Season 1 Episode 9
13 October 2022
Серия 10
Season 1 Episode 10
17 October 2022
Серия 11
Season 1 Episode 11
18 October 2022
Серия 12
Season 1 Episode 12
19 October 2022
Серия 13
Season 1 Episode 13
20 October 2022
Серия 14
Season 1 Episode 14
24 October 2022
Серия 15
Season 1 Episode 15
25 October 2022
Серия 16
Season 1 Episode 16
26 October 2022
Серия 17
Season 1 Episode 17
27 October 2022
