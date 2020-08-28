В 1 сезоне сериала «Масаба Масаба» успешный модельер Масаба Гупта попадает в неприятную ситуацию. В прессе является материал, намекающий на ее 2-летний разрыв с супругом. Тут же женщину начинает преследовать спонсор ее компании Дхайрия Рана, чтобы навязать идеи для будущей коллекции. Масаба чувствует, что ей нелегко одновременно справляться с навалившимися проблемами. Тем временем у матери героини тоже возникли трудности. Несмотря на то что она была лауреатом национальной премии и обрела некоторую узнаваемость, в свои 60 лет Нина чувствует себя недостаточно реализованной и всеми силами пытается заслужить признание.