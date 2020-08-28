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Masaba Masaba 2020, season 1

Masaba Masaba season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Masaba Masaba Seasons Season 1
Masaba Masaba 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 August 2020
Production year 2020
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
"Masaba Masaba" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Масаба Масаба» успешный модельер Масаба Гупта попадает в неприятную ситуацию. В прессе является материал, намекающий на ее 2-летний разрыв с супругом. Тут же женщину начинает преследовать спонсор ее компании Дхайрия Рана, чтобы навязать идеи для будущей коллекции. Масаба чувствует, что ей нелегко одновременно справляться с навалившимися проблемами. Тем временем у матери героини тоже возникли трудности. Несмотря на то что она была лауреатом национальной премии и обрела некоторую узнаваемость, в свои 60 лет Нина чувствует себя недостаточно реализованной и всеми силами пытается заслужить признание.

Series rating

6.4
Rate 13 votes
6.6 IMDb

Masaba Masaba List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Rumour Has It
Season 1 Episode 1
28 August 2020
I Got It From My Mamma
Season 1 Episode 2
28 August 2020
Man! I Feel Like A Woman
Season 1 Episode 3
28 August 2020
Bringing Sexy Back
Season 1 Episode 4
28 August 2020
Work B**ch!
Season 1 Episode 5
28 August 2020
Hot Mess
Season 1 Episode 6
28 August 2020
TV series release schedule
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