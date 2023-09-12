Menu
Welcome to Wrexham 2022, season 2

Welcome to Wrexham season 2 poster
Welcome to Wrexham
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 12 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 15
Runtime 7 hours 30 minutes
"Welcome to Wrexham" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Добро пожаловать в Рексем» футбольный клуб, приобретенный актерами Райаном Рейнольдсом и Робом Макэлхенни, продолжает свой путь к спортивной вершине. За спиной у футболистов остался непростой, но плодотворный год. Райан Рейнольдс удивляет команду своим визитом, поскольку ребята готовятся к самому важному матчу сезона и он хочет воодушевить их своим примером. В регулярном чемпионате «Рексему» осталось сыграть лишь одну игру. У него все еще есть шанс выиграть лигу и добиться повышения в классе. Но сперва тренеру предстоит исправить некоторые недоразумения между членами команды.

Series rating

8.1
Rate 13 votes
8.3 IMDb

Welcome Back to Wrexham
Season 2 Episode 1
12 September 2023
The Quiet Zone
Season 2 Episode 2
19 September 2023
Nott Yet
Season 2 Episode 3
19 September 2023
Shaun's Vacation
Season 2 Episode 4
26 September 2023
First Losers
Season 2 Episode 5
26 September 2023
Ballers
Season 2 Episode 6
3 October 2023
Giant Killers
Season 2 Episode 7
10 October 2023
The Grind
Season 2 Episode 8
17 October 2023
Glove Triangle
Season 2 Episode 9
17 October 2023
Gresford
Season 2 Episode 10
24 October 2023
Yn Codi
Season 2 Episode 11
24 October 2023
Squaky Bum Time
Season 2 Episode 12
31 October 2023
Family Business
Season 2 Episode 13
7 November 2023
Act Fast
Season 2 Episode 14
7 November 2023
Up the Town
Season 2 Episode 15
14 November 2023
