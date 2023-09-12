Во 2-м сезоне шоу «Добро пожаловать в Рексем» футбольный клуб, приобретенный актерами Райаном Рейнольдсом и Робом Макэлхенни, продолжает свой путь к спортивной вершине. За спиной у футболистов остался непростой, но плодотворный год. Райан Рейнольдс удивляет команду своим визитом, поскольку ребята готовятся к самому важному матчу сезона и он хочет воодушевить их своим примером. В регулярном чемпионате «Рексему» осталось сыграть лишь одну игру. У него все еще есть шанс выиграть лигу и добиться повышения в классе. Но сперва тренеру предстоит исправить некоторые недоразумения между членами команды.