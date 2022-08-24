Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Welcome to Wrexham 2022, season 1

Welcome to Wrexham season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Welcome to Wrexham Seasons Season 1
Welcome to Wrexham
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 24 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 18
Runtime 9 hours 0 minute
"Welcome to Wrexham" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Добро пожаловать в «Рексем» в конце 2020 года звезды Голливуда и давние хорошие приятели Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни приняли решение совместно приобрести древнейший валлийский футбольный клуб «Рексем». Актеры хотели, чтобы об их приобретении узнал весь мир, и сняли документальный многосерийный проект о городе Рексеме и команде, которую окрестили «Красные драконы». Это история о клубе, созданном в 1864 году. Много лет он переживал материальные проблемы и выступал в составе Национальной лиги — 5-м по значимости дивизионе в системе английских футбольных лиг.

Series rating

8.1
Rate 13 votes
8.3 IMDb

Welcome to Wrexham List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Dream
Season 1 Episode 1
24 August 2022
Reality
Season 1 Episode 2
24 August 2022
Rebuilding
Season 1 Episode 3
31 August 2022
Home Opener
Season 1 Episode 4
31 August 2022
Fearless
Season 1 Episode 5
7 September 2022
Hamilton!
Season 1 Episode 6
7 September 2022
Wide World of Wales
Season 1 Episode 7
14 September 2022
Away We Go
Season 1 Episode 8
14 September 2022
Welcome Home
Season 1 Episode 9
21 September 2022
Hooligans
Season 1 Episode 10
28 September 2022
Sack the Gaffer
Season 1 Episode 11
28 September 2022
Wins and Losses
Season 1 Episode 12
5 October 2022
Worst Team in the League
Season 1 Episode 13
5 October 2022
A Hollywood Distraction
Season 1 Episode 14
5 October 2022
Daggers
Season 1 Episode 15
5 October 2022
Hello Wembley
Season 1 Episode 16
12 October 2022
Wromance
Season 1 Episode 17
12 October 2022
Do or Die
Season 1 Episode 18
12 October 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more