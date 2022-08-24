В 1 сезоне сериала «Добро пожаловать в «Рексем» в конце 2020 года звезды Голливуда и давние хорошие приятели Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни приняли решение совместно приобрести древнейший валлийский футбольный клуб «Рексем». Актеры хотели, чтобы об их приобретении узнал весь мир, и сняли документальный многосерийный проект о городе Рексеме и команде, которую окрестили «Красные драконы». Это история о клубе, созданном в 1864 году. Много лет он переживал материальные проблемы и выступал в составе Национальной лиги — 5-м по значимости дивизионе в системе английских футбольных лиг.