Good Morning, Verônica 2020 - 2024 season 2

Good Morning, Verônica season 2 poster
Bom dia, Verônica 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 3 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 12 minutes
"Good Morning, Verônica" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Доброе утро, Вероника!» с предыдущих событий минует несколько месяцев. Детектив Вероника Торрес, ставшая героиней Сан-Паулу после поимки серийного маньяка и злостного интернет-мошенника, продолжает вести расследования. Она находит свое призвание – выступает на стороне женщин, подвергшихся сексуальному насилию. В первую очередь она решает обратиться к архивам полиции и поднять на поверхность все нераскрытые дела. Вероника верит, что ей удастся поймать злодеев, сломавших жизни многих женщин и оставшихся безнаказанными. Но среди насильников оказывается один весьма опасный преступник.

Series rating

7.3
Rate 11 votes
7.4 IMDb

"Good Morning, Verônica" season 2 list of episodes.

Season 1
Season 2
Season 3
Perdas e ganhos
Season 2 Episode 1
3 August 2022
Lobo em pele de cordeiro
Season 2 Episode 2
3 August 2022
Entre o céu e o inferno
Season 2 Episode 3
3 August 2022
Verdade ou consequência
Season 2 Episode 4
3 August 2022
O silêncio das inocentes
Season 2 Episode 5
3 August 2022
Doúm
Season 2 Episode 6
3 August 2022
