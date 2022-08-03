Во 2 сезоне сериала «Доброе утро, Вероника!» с предыдущих событий минует несколько месяцев. Детектив Вероника Торрес, ставшая героиней Сан-Паулу после поимки серийного маньяка и злостного интернет-мошенника, продолжает вести расследования. Она находит свое призвание – выступает на стороне женщин, подвергшихся сексуальному насилию. В первую очередь она решает обратиться к архивам полиции и поднять на поверхность все нераскрытые дела. Вероника верит, что ей удастся поймать злодеев, сломавших жизни многих женщин и оставшихся безнаказанными. Но среди насильников оказывается один весьма опасный преступник.