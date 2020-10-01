Menu
Bom dia, Verônica 18+
Season premiere 1 October 2020
Production year 2020
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 36 minutes
В 1 сезоне сериала «Доброе утро, Вероника!» события разворачиваются в Сан-Паулу, где живет и работает успешная женщина-детектив Вероника Торрес. Она счастливая жена и заботливая мать двоих детей, да и свою работу героиня искренне любит. Но однажды однотипная бумажная волокита в отделе расследований убийств сменяется настоящим серьезным делом. Прямо на глазах у Вероники незнакомая девушка завершает жизнь самоубийством. Детектив уверена, что до этого поступка жертву кто-то довел намеренно. Расследуя это дело, Вероника нападает на след интернет-мошенника и оказывается в эпицентре семейной драмы серийного маньяка.

7.3
7.4 IMDb

Bom Dia, Verônica
Season 1 Episode 1
1 October 2020
Dentro da Caixa
Season 1 Episode 2
1 October 2020
Uma Visita Inesperada
Season 1 Episode 3
1 October 2020
Ciao, Principessa
Season 1 Episode 4
1 October 2020
Fora da Caixa
Season 1 Episode 5
1 October 2020
A Gaiola
Season 1 Episode 6
1 October 2020
Voa, Passarinha
Season 1 Episode 7
1 October 2020
A mulher que sabia demais
Season 1 Episode 8
1 October 2020
