В 1 сезоне сериала «Доброе утро, Вероника!» события разворачиваются в Сан-Паулу, где живет и работает успешная женщина-детектив Вероника Торрес. Она счастливая жена и заботливая мать двоих детей, да и свою работу героиня искренне любит. Но однажды однотипная бумажная волокита в отделе расследований убийств сменяется настоящим серьезным делом. Прямо на глазах у Вероники незнакомая девушка завершает жизнь самоубийством. Детектив уверена, что до этого поступка жертву кто-то довел намеренно. Расследуя это дело, Вероника нападает на след интернет-мошенника и оказывается в эпицентре семейной драмы серийного маньяка.