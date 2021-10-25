Menu
Russian
The Outlaws 2021, season 1

The Outlaws season 1 poster
The Outlaws 18+
Season premiere 25 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 48 minutes
"The Outlaws" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Нарушители» семь человек из совершенно разных слоев общества находятся на общественных работах. Они отбывают свое наказание, убирая и ремонтируя заброшенное здание в Бристоле. От услуг активистки Мирны отказывается организация, которой она посвятила всю свою жизнь. В это же время неприятели Кристиана объявляют игру в кошки-мышки с высокими ставками. Принимается решение о загадочном мешке с деньгами. Преступник, обреченный на пожизненное заключение, размышляет о своих прошлых ошибках. Тем временем полиция вербует неожиданного человека себе в помощники.

Series rating

7.6
Rate 11 votes
7.7 IMDb

The Outlaws List of episodes

Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 1 Episode 1
25 October 2021
Episode 2
Season 1 Episode 2
25 October 2021
Episode 3
Season 1 Episode 3
1 November 2021
Episode 4
Season 1 Episode 4
3 November 2021
Episode 5
Season 1 Episode 5
8 November 2021
Episode 6
Season 1 Episode 6
10 November 2021
