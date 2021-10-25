В 1 сезоне сериала «Нарушители» семь человек из совершенно разных слоев общества находятся на общественных работах. Они отбывают свое наказание, убирая и ремонтируя заброшенное здание в Бристоле. От услуг активистки Мирны отказывается организация, которой она посвятила всю свою жизнь. В это же время неприятели Кристиана объявляют игру в кошки-мышки с высокими ставками. Принимается решение о загадочном мешке с деньгами. Преступник, обреченный на пожизненное заключение, размышляет о своих прошлых ошибках. Тем временем полиция вербует неожиданного человека себе в помощники.