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Нарушители 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Нарушители
Киноафиша Сериалы Нарушители Сезоны Сезон 1

The Outlaws 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Нарушители»

В 1 сезоне сериала «Нарушители» семь человек из совершенно разных слоев общества находятся на общественных работах. Они отбывают свое наказание, убирая и ремонтируя заброшенное здание в Бристоле. От услуг активистки Мирны отказывается организация, которой она посвятила всю свою жизнь. В это же время неприятели Кристиана объявляют игру в кошки-мышки с высокими ставками. Принимается решение о загадочном мешке с деньгами. Преступник, обреченный на пожизненное заключение, размышляет о своих прошлых ошибках. Тем временем полиция вербует неожиданного человека себе в помощники.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий сериала Нарушители График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
25 октября 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
25 октября 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
1 ноября 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
3 ноября 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
8 ноября 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
10 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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