The Outlaws 2021, season 2

Season premiere 5 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 48 minutes
Во 2 сезоне сериала «Нарушители» общественные работы в Бристоле продолжаются. Отношения в коллективе весьма натянуты, каждый из членов группы снова сталкивается с проблемами. Чтобы спасти собственные жизни, преступники рассматривают очень рискованный способ заработать большую сумму денег. В это самое время два знакомых сыщика начинают активно интересоваться криминальным авторитетом из британской столицы. Постепенно нелегальный бизнес героев начинает работать как хорошо отлаженный механизм. В общественном центре вновь появляются недовольные и вспыхивают очередные протестные акции.

7.6
7.7 IMDb

Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 2 Episode 1
5 June 2022
Episode 2
Season 2 Episode 2
5 June 2022
Episode 3
Season 2 Episode 3
5 June 2022
Episode 4
Season 2 Episode 4
5 June 2022
Episode 5
Season 2 Episode 5
5 June 2022
Episode 6
Season 2 Episode 6
5 June 2022
