Во 2 сезоне сериала «Нарушители» общественные работы в Бристоле продолжаются. Отношения в коллективе весьма натянуты, каждый из членов группы снова сталкивается с проблемами. Чтобы спасти собственные жизни, преступники рассматривают очень рискованный способ заработать большую сумму денег. В это самое время два знакомых сыщика начинают активно интересоваться криминальным авторитетом из британской столицы. Постепенно нелегальный бизнес героев начинает работать как хорошо отлаженный механизм. В общественном центре вновь появляются недовольные и вспыхивают очередные протестные акции.