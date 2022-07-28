В 1 сезоне сериала «Дыши» в центре событий оказывается молодая женщина-юрист из Нью-Йорка по имени Лив. Самолет, на котором она летела, потерпел крушение. Все члены экипажа и люди в пассажирском салоне погибли, выжить удалось только Лив. Девушка оказалась абсолютно одна посреди глухих канадских лесов. Отправляясь в свой одинокий и опасный путь, героиня пока не представляет, что ждет ее впереди. Теперь ей потребуется приложить немало усилий, чтобы выжить и добраться до родных краев целой и невредимой. Тяжелые условия, суровый климат и отсутствие требуемых навыков не на ее стороне.