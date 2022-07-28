Menu
Keep Breathing 2022, season 1

Keep Breathing 16+
Season premiere 28 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 30 minutes
В 1 сезоне сериала «Дыши» в центре событий оказывается молодая женщина-юрист из Нью-Йорка по имени Лив. Самолет, на котором она летела, потерпел крушение. Все члены экипажа и люди в пассажирском салоне погибли, выжить удалось только Лив. Девушка оказалась абсолютно одна посреди глухих канадских лесов. Отправляясь в свой одинокий и опасный путь, героиня пока не представляет, что ждет ее впереди. Теперь ей потребуется приложить немало усилий, чтобы выжить и добраться до родных краев целой и невредимой. Тяжелые условия, суровый климат и отсутствие требуемых навыков не на ее стороне.

5.2
5.3 IMDb

TV series release schedule
Season 1
Arrivals
Season 1 Episode 1
28 July 2022
Fire and Water
Season 1 Episode 2
28 July 2022
Hierarchy of Needs
Season 1 Episode 3
28 July 2022
Departures
Season 1 Episode 4
28 July 2022
Awake and Dreaming
Season 1 Episode 5
28 July 2022
You Are Home
Season 1 Episode 6
28 July 2022
