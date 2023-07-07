Во 2-м сезоне сериала «Утенок и Гусенок» продолжаются захватывающие и увлекательные приключения лучших друзей Утенка и Гусенка. Пернатые далеко не всегда сходятся клювами, однако это не мешает им оставаться преданными товарищами, приходить друг другу на выручку и от души веселиться вместе. Главные герои однажды обнаружили, что принятие и понимание различий друг друга может помочь им изобретать совершенно новые идеи. Утенок и Гусенок вместе справляются с повседневными проблемами, как большими, так и маленькими. Они никогда не скучают и знают, что каждый день может принести им массу открытий.