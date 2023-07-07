Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Duck & Goose 2022 - 2023, season 2

Duck & Goose season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Duck & Goose Seasons Season 2
Duck & Goose 0+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 7 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 16
Runtime 6 hours 8 minutes
"Duck & Goose" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Утенок и Гусенок» продолжаются захватывающие и увлекательные приключения лучших друзей Утенка и Гусенка. Пернатые далеко не всегда сходятся клювами, однако это не мешает им оставаться преданными товарищами, приходить друг другу на выручку и от души веселиться вместе. Главные герои однажды обнаружили, что принятие и понимание различий друг друга может помочь им изобретать совершенно новые идеи. Утенок и Гусенок вместе справляются с повседневными проблемами, как большими, так и маленькими. Они никогда не скучают и знают, что каждый день может принести им массу открытий.

Series rating

7.4
Rate 13 votes
7.6 IMDb

Duck & Goose List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
7 July 2023
Episode 2
Season 2 Episode 2
7 July 2023
Episode 3
Season 2 Episode 3
7 July 2023
Episode 4
Season 2 Episode 4
7 July 2023
Episode 5
Season 2 Episode 5
7 July 2023
Серия 6
Season 2 Episode 6
7 July 2023
Episode 7
Season 2 Episode 7
7 July 2023
Episode 8
Season 2 Episode 8
7 July 2023
Episode 9
Season 2 Episode 9
7 July 2023
Episode 10
Season 2 Episode 10
7 July 2023
Episode 11
Season 2 Episode 11
7 July 2023
Episode 12
Season 2 Episode 12
7 July 2023
Episode 13
Season 2 Episode 13
7 July 2023
Episode 14
Season 2 Episode 14
7 July 2023
Episode 15
Season 2 Episode 15
7 July 2023
Episode 16
Season 2 Episode 16
7 July 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more