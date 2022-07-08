Menu
Duck & Goose 2022, season 1

Duck & Goose 0+
Season premiere 8 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 17
Runtime 6 hours 31 minutes
В 1 сезоне сериала «Утенок и Гусенок» в центре событий оказываются два юных забавных персонажа – утенок и гусенок. Они крепко дружат и не могут вообразить себе обстоятельство, которое могло бы разрушить их крепкий союз. Ребята все на свете делают сообща: играют, отправляются в увлекательные путешествия, познают окружающий мир и совершают удивительные открытия. Конечно, порой не обходится без ссор и перебранок. Персонажи любят порой поспорить, они капризничают и задирают друг дружку. Но следом за склокой обязательно следует примирение. Их ожидает множество захватывающих приключений.

7.4
Rate 13 votes
7.6 IMDb

Episode 1
Season 1 Episode 1
8 July 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
8 July 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
8 July 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
8 July 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
8 July 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
8 July 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
8 July 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
8 July 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
8 July 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
8 July 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
8 July 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
8 July 2022
Episode 13
Season 1 Episode 13
8 July 2022
Episode 14
Season 1 Episode 14
8 July 2022
Episode 15
Season 1 Episode 15
8 July 2022
Episode 16
Season 1 Episode 16
8 July 2022
Episode 17
Season 1 Episode 17
9 June 2023
