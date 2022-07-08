В 1 сезоне сериала «Утенок и Гусенок» в центре событий оказываются два юных забавных персонажа – утенок и гусенок. Они крепко дружат и не могут вообразить себе обстоятельство, которое могло бы разрушить их крепкий союз. Ребята все на свете делают сообща: играют, отправляются в увлекательные путешествия, познают окружающий мир и совершают удивительные открытия. Конечно, порой не обходится без ссор и перебранок. Персонажи любят порой поспорить, они капризничают и задирают друг дружку. Но следом за склокой обязательно следует примирение. Их ожидает множество захватывающих приключений.