В 1 сезоне сериала «Шахматная королева» события разворачиваются в Советском Союзе в конце 80-х годов. Известная в стране чемпионка по шахматам Ангелина Горегляд поспешно уезжает из СССР. Она живет в одном из западных государств и пишет детективные романы с удивительно запутанным сюжетом. В это время в стране проходит выставка советской коллекции украшений с редкими якутскими бриллиантами. Кто-то похищает драгоценности, и задержать преступника полиции не удается. Зато тридцать лет спустя племянница Ангелины по имени Вера обнаруживает в ее рукописях зацепку, указывающую на виновника ограбления.