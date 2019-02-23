Menu
Shahmatnaya koroleva 2019, season 1

Шахматная королева 16+
Title Сезон 1
Season premiere 23 February 2019
Production year 2019
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 8 minutes
"Shahmatnaya koroleva" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Шахматная королева» события разворачиваются в Советском Союзе в конце 80-х годов. Известная в стране чемпионка по шахматам Ангелина Горегляд поспешно уезжает из СССР. Она живет в одном из западных государств и пишет детективные романы с удивительно запутанным сюжетом. В это время в стране проходит выставка советской коллекции украшений с редкими якутскими бриллиантами. Кто-то похищает драгоценности, и задержать преступника полиции не удается. Зато тридцать лет спустя племянница Ангелины по имени Вера обнаруживает в ее рукописях зацепку, указывающую на виновника ограбления.

Series rating

2.9
Rate 12 votes
3.2 IMDb

"Shahmatnaya koroleva" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
23 February 2019
Серия 2
Season 1 Episode 2
23 February 2019
Серия 3
Season 1 Episode 3
23 February 2019
Серия 4
Season 1 Episode 4
23 February 2019
