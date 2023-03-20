Menu
Chto i trebovalos dokazat 2016 - 2023, season 2

Chto i trebovalos dokazat season 2 poster
Что и требовалось доказать 18+
Title Сезон 2
Season premiere 20 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Chto i trebovalos dokazat " season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Что и требовалось доказать» продолжается история о следователе Ширяеве и незаурядном профессоре математики Штоппеле. Эта пара продолжает охотиться за самыми опасными преступниками в Санкт-Петербурге и вычислять их при помощи математических формул. Но теперь их совместная работа в опасности. Дочь Штоппеля Катя, которая постоянно ощущает себя одиноким и заброшенным ребенком, устраивает диверсию, чтобы сорвать свадьбу Ширяева с его возлюбленной Леной. И в личной жизни Штоппеля тоже назревают изменения: у него начались отношения с журналисткой Бэллой Воробейчик. 

Series rating

6.7
Rate 14 votes
6.8 IMDb

Chto i trebovalos dokazat List of episodes

Season 1
Season 2
Теория катастроф
Season 2 Episode 1
20 March 2023
Математические заблуждения
Season 2 Episode 2
20 March 2023
Математические фокусы
Season 2 Episode 3
21 March 2023
Теория связи в секретных системах
Season 2 Episode 4
21 March 2023
Принцип неопределенности Гейзенгера
Season 2 Episode 5
22 March 2023
Методы решения математических задач
Season 2 Episode 6
22 March 2023
Математические парадоксы
Season 2 Episode 7
23 March 2023
Имитационное моделирование
Season 2 Episode 8
23 March 2023
