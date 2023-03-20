Во 2 сезоне сериала «Что и требовалось доказать» продолжается история о следователе Ширяеве и незаурядном профессоре математики Штоппеле. Эта пара продолжает охотиться за самыми опасными преступниками в Санкт-Петербурге и вычислять их при помощи математических формул. Но теперь их совместная работа в опасности. Дочь Штоппеля Катя, которая постоянно ощущает себя одиноким и заброшенным ребенком, устраивает диверсию, чтобы сорвать свадьбу Ширяева с его возлюбленной Леной. И в личной жизни Штоппеля тоже назревают изменения: у него начались отношения с журналисткой Бэллой Воробейчик.