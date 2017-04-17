В 1 сезоне сериала «Что и требовалось доказать» в центре событий оказывается сотрудник правоохранительных органов Ширяев. Он занимается расследованиями самых запутанных преступлений и даже и не догадывается, что при помощи математики можно разгадать множество трудных загадок. Однажды судьба сводит героя с неординарным профессором Штоппелем. Профессор начинает сотрудничать со следствием в качестве консультанта. Обладая незаурядными способностями, он может раскрыть хитроумные криминальные происшествия, анализируя логику преступников и выявляя закономерности в их поступках.