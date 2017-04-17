Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Chto i trebovalos dokazat 2016, season 1

Chto i trebovalos dokazat season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Chto i trebovalos dokazat Seasons Season 1
Что и требовалось доказать 18+
Title Сезон 1
Season premiere 17 April 2017
Production year 2017
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Chto i trebovalos dokazat " season 1 description

В 1 сезоне сериала «Что и требовалось доказать» в центре событий оказывается сотрудник правоохранительных органов Ширяев. Он занимается расследованиями самых запутанных преступлений и даже и не догадывается, что при помощи математики можно разгадать множество трудных загадок. Однажды судьба сводит героя с неординарным профессором Штоппелем. Профессор начинает сотрудничать со следствием в качестве консультанта. Обладая незаурядными способностями, он может раскрыть хитроумные криминальные происшествия, анализируя логику преступников и выявляя закономерности в их поступках.

Series rating

6.7
Rate 14 votes
6.8 IMDb

Chto i trebovalos dokazat List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Дело 1. Золотое сечение I
Season 1 Episode 1
17 April 2017
Дело 1. Золотое сечение II
Season 1 Episode 2
17 April 2017
Дело 2. Задача о мухе
Season 1 Episode 3
17 April 2017
Дело 3. Пересечение графов
Season 1 Episode 4
18 April 2017
Дело 4. Формула эмоций
Season 1 Episode 5
19 April 2017
Дело 5. Теория игр
Season 1 Episode 6
19 April 2017
Дело 6. Китайская нумерология
Season 1 Episode 7
20 April 2017
Дело 7. Линейная независимость
Season 1 Episode 8
20 April 2017
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more