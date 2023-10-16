Во 2 сезоне сериала «Против всех» принципиальный домовладелец Захар Занозин продолжает свою войну с нерадивыми застройщиками. Родные, которые сперва с недоверием относились к его попыткам отстоять свой земельный участок, перешли на его сторону. Теперь они поддерживают деда, однако и на стороне системы тоже появляются новые силы – к игре присоединяется сумасбродная и требовательная бизнес-вумен Барбара, которой чужды идеалы Занозиных. Главное для нее – любой ценой добиться результата и реализовать проект элитного жилого комплекса. Тогда Захар решает обратиться на телевидение и рассказать об этом беспределе на известном телешоу.