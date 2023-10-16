Menu
Protiv vseh season 2 watch online

Protiv vseh season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Protiv vseh Seasons Season 2
Против всех 16+
Title Сезон 2
Season premiere 16 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 12 minutes
"Protiv vseh" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Против всех» принципиальный домовладелец Захар Занозин продолжает свою войну с нерадивыми застройщиками. Родные, которые сперва с недоверием относились к его попыткам отстоять свой земельный участок, перешли на его сторону. Теперь они поддерживают деда, однако и на стороне системы тоже появляются новые силы – к игре присоединяется сумасбродная и требовательная бизнес-вумен Барбара, которой чужды идеалы Занозиных. Главное для нее – любой ценой добиться результата и реализовать проект элитного жилого комплекса. Тогда Захар решает обратиться на телевидение и рассказать об этом беспределе на известном телешоу.

Series rating

5.5
Rate 19 votes
5.4 IMDb

"Protiv vseh" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Серия 1
Season 2 Episode 1
16 October 2023
Серия 2
Season 2 Episode 2
16 October 2023
Серия 3
Season 2 Episode 3
23 October 2023
Серия 4
Season 2 Episode 4
30 October 2023
Серия 5
Season 2 Episode 5
6 November 2023
Серия 6
Season 2 Episode 6
13 November 2023
Серия 7
Season 2 Episode 7
20 November 2023
Серия 8
Season 2 Episode 8
27 November 2023
Серия 9
Season 2 Episode 9
4 December 2023
Серия 10
Season 2 Episode 10
11 December 2023
Серия 11
Season 2 Episode 11
18 December 2023
Серия 12
Season 2 Episode 12
25 December 2023
Серия 13
Season 2 Episode 13
2 January 2024
