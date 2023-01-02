В 1 сезоне сериала «Против всех» в центре событий оказывается пожилой мужчина, которого близкие называют дед Захар. Когда в его родных краях появились застройщики с предложением к местным жителям продать землю, только он решил пойти на принцип и не поддался на уговоры. В скором времени старый лес вырубили, водоем высушили, и рабочие приступили к строительству. Кроме того, внуку Захара, Богдану, очень приглянулась дочь застройщика Майя. Однако настырный Захар, лишенный всяческой поддержки, не собирается отчаиваться. Он готов до победного бороться с застройщиком и жильцами построенного многоквартирного дома.