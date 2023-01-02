Menu
Против всех 16+
Title Сезон 1
Season premiere 2 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 12 minutes
"Protiv vseh" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Против всех» в центре событий оказывается пожилой мужчина, которого близкие называют дед Захар. Когда в его родных краях появились застройщики с предложением к местным жителям продать землю, только он решил пойти на принцип и не поддался на уговоры. В скором времени старый лес вырубили, водоем высушили, и рабочие приступили к строительству. Кроме того, внуку Захара, Богдану, очень приглянулась дочь застройщика Майя. Однако настырный Захар, лишенный всяческой поддержки, не собирается отчаиваться. Он готов до победного бороться с застройщиком и жильцами построенного многоквартирного дома.

Series rating

5.5
Rate 19 votes
5.4 IMDb

"Protiv vseh" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Серия 1
Season 1 Episode 1
2 January 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
2 January 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
2 January 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
9 January 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
16 January 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
23 January 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
30 January 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
6 February 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
13 February 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
20 February 2023
Серия 11
Season 1 Episode 11
27 February 2023
Серия 12
Season 1 Episode 12
6 March 2023
Серия 13
Season 1 Episode 13
13 March 2023
