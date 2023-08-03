В 1 сезоне сериала «Последователи» в центре события оказывается молодая семейная пара. Вера и Андрей очень любят друг друга, у них есть все, о чем только можно мечтать, кроме одного – самого главного. Вера никак не может забеременеть, и никакие врачи не способны это исправить. Она окончательно и бесповоротно бесплодна. У семьи остается одна надежда – обратиться к целителям и шаманам. Андрей узнает от знакомых о знаменитом Отце Афанасии, живущем в отдаленной деревне. Пара едет к нему, и случается чудо: вскоре Вера узнает, что беременна. Но выясняется, что странный лекарь втягивает своих клиентов в жуткий религиозный культ.