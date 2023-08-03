Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Posledovateli 2023, season 1

Posledovateli season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Posledovateli Seasons Season 1
Последователи 18+
Title Сезон 1
Season premiere 3 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 12 minutes
"Posledovateli" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Последователи» в центре события оказывается молодая семейная пара. Вера и Андрей очень любят друг друга, у них есть все, о чем только можно мечтать, кроме одного – самого главного. Вера никак не может забеременеть, и никакие врачи не способны это исправить. Она окончательно и бесповоротно бесплодна. У семьи остается одна надежда – обратиться к целителям и шаманам. Андрей узнает от знакомых о знаменитом Отце Афанасии, живущем в отдаленной деревне. Пара едет к нему, и случается чудо: вскоре Вера узнает, что беременна. Но выясняется, что странный лекарь втягивает своих клиентов в жуткий религиозный культ.

Series rating

8.1
Rate 26 votes
6.7 IMDb

Posledovateli List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
3 August 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
3 August 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
8 August 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
10 August 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
15 August 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
17 August 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more