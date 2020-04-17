Menu
Home 2020, season 1

Home
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 17 April 2020
Production year 2020
Number of episodes 9
Runtime 4 hours 30 minutes
"Home" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Дом» зрители побывают в девяти самых удивительных строениях мира. Речь пойдет не об исторических архитектурных памятниках, а о порождениях современной инженерной мысли. Эти дома расположены в разных частях света, но все они действительно существуют и являются уютным пристанищем для своих хозяев. Это не просто архитектура, а настоящее искусство, воплощенное в реальность. Например, житель Швеции построил для своего сына-аутиста мини-мир с южным целительным климатом. На Бали поселилась дизайнер, превращающая заросли бамбука в шедевр, а в Малибу существует дом, полностью созданный из вторсырья.

Series rating

7.3
Rate 13 votes
7.5 IMDb

Home List of episodes

Season 1
Season 2
Sweden
Season 1 Episode 1
17 April 2020
Chicago
Season 1 Episode 2
17 April 2020
Bali
Season 1 Episode 3
17 April 2020
Hong Kong
Season 1 Episode 4
17 April 2020
Maine
Season 1 Episode 5
17 April 2020
India
Season 1 Episode 6
17 April 2020
Austin
Season 1 Episode 7
17 April 2020
Malibu
Season 1 Episode 8
17 April 2020
Mexico
Season 1 Episode 9
17 April 2020
