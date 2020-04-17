В 1 сезоне сериала «Дом» зрители побывают в девяти самых удивительных строениях мира. Речь пойдет не об исторических архитектурных памятниках, а о порождениях современной инженерной мысли. Эти дома расположены в разных частях света, но все они действительно существуют и являются уютным пристанищем для своих хозяев. Это не просто архитектура, а настоящее искусство, воплощенное в реальность. Например, житель Швеции построил для своего сына-аутиста мини-мир с южным целительным климатом. На Бали поселилась дизайнер, превращающая заросли бамбука в шедевр, а в Малибу существует дом, полностью созданный из вторсырья.