Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Home 2020 - 2022, season 2

Home season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Home Seasons Season 2
Home
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 17 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Home" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Дом» продолжится увлекательная экскурсия по самым необычным и потрясающим воображение домам мира. Эти островки дизайна, фантазии и инженерной мысли разбросаны по всему миру, но их объединяет одно: все они действительно служат уютным домом своим хозяевам и создателям. Кто-то строит здания, используя исключительно вторсырье, чтобы сделать свой вклад в сохранение мира. Кто-то окапывается в норке, как хоббиты из Шира. Кто-то выбирает для своего архитектурного творчества всего один излюбленный материал, например бамбук. А кто-то, напротив, экспериментирует с самыми немыслимыми сочетаниями.

Series rating

7.3
Rate 13 votes
7.5 IMDb

Home List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
France: Hourré House
Season 2 Episode 1
17 June 2022
Mexico City: Casa de Carla y Pedro
Season 2 Episode 2
17 June 2022
South Africa: House of the Big Arch
Season 2 Episode 3
17 June 2022
Iceland: The Concrete Factory
Season 2 Episode 4
17 June 2022
Long Island: Sag Harbor
Season 2 Episode 5
17 June 2022
Amsterdam: 3 Generation House
Season 2 Episode 6
17 June 2022
Australia: Longhouse
Season 2 Episode 7
17 June 2022
Indonesia: Guha
Season 2 Episode 8
17 June 2022
Barcelona: Bene's House
Season 2 Episode 9
17 June 2022
Ghana: Inno-Native House
Season 2 Episode 10
17 June 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more