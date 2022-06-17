Во 2 сезоне сериала «Дом» продолжится увлекательная экскурсия по самым необычным и потрясающим воображение домам мира. Эти островки дизайна, фантазии и инженерной мысли разбросаны по всему миру, но их объединяет одно: все они действительно служат уютным домом своим хозяевам и создателям. Кто-то строит здания, используя исключительно вторсырье, чтобы сделать свой вклад в сохранение мира. Кто-то окапывается в норке, как хоббиты из Шира. Кто-то выбирает для своего архитектурного творчества всего один излюбленный материал, например бамбук. А кто-то, напротив, экспериментирует с самыми немыслимыми сочетаниями.